Анонсированный Зеленским опрос избирателей 25 октября не будет иметь юридических последствий, — "Опора"

Глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявляет, что анонсированный Президентом Владимиром Зеленским опрос избирателей в день местных выборов, 25 октября, не может быть законно проведен в помещениях для голосования, а в случае проведения на улице не будет иметь юридических последствий.

Об этом она сообщила в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Законных оснований для организации опроса в помещении для голосования нет. Такие действия будут иметь негативное влияние на ход волеизъявления и не могут быть допущены. Если же опрос проводится на улице, то их можно организовывать и по методологии экзит-полов, и любых других форм репрезентативных/нерепрезентативных (политтехнологических) мероприятий. Результаты таких опросов не имеют ни признаков референдума, ни юридических последствий", - написала она.

Она также отметила, что важным будет являться момент проведения опроса и содержание вопросов.

"Наибольшего внимания заслуживает вопрос, кого именно опрашивать и как: тех, кто еще не проголосовал и направляется в помещение, или тех, кто вышел из помещения. Если первых, то очень важно само содержание вопросов. Они не могут содержать агитации, или скрытого стимулирования голосовать за партию, политическим/идейным лидером которой является президент. Если же опрос проводится на выходе из участков, то содержание вопросов не будет влиять на голосование, а лишь будет использовано в политических целях", - написала она.

Айвазовская также подчеркнула важность источника финансирования опроса.

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