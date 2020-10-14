подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 октября 2020, среда, 20:17 5308
Президент 2020-10-14T20:30:01+03:00
Українські Новини
В Офисе Президента назвали темы следующих вопросов Зеленского

В Офисе Президента назвали темы следующих вопросов Зеленского

Константин Долгий
Опрос, Михаил Подоляк, Офис Президента Украины, Опрос Зеленского
Опрос. Фото. Pixabay
Опрос. Фото. Pixabay

В то время как Президент Украины Владимир Зеленский спросил у украинцев, поддерживают ли они пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах, стали известны темы оставшихся четырех вопросов, которые анонсировал глава государства.

Как пишет Страна, об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, не сегодня нет четких формулировок остальных четырех вопросов, которые Президент Владимир Зеленский намерен задать жителям страны во время опроса 25 октября. Тем не менее отметил он, известны темы этих вопросов.

"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", — рассказал Подоляк.

Как сообщали Українські Новини, ранее глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса, в ходе которого украинцам зададут пять вопросов.

Также сообщалось, что опрос, о котором накануне заявил президент, не будет иметь каких-либо признаков референдума.

Кроме того, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что опрос 25 октября представляет собой отработку разнообразных техник проявления народовластия.

Больше новостей о: Опрос Михаил Подоляк Офис Президента Украины Опрос Зеленского

Офис Президента забрал обратно приглашение принцу ...
Михаил Подоляк: важна сама идея проведения опроса ...
В Киеве сгорел автомобиль редакции программы "Схем...
Арахамия заявил, что на выборах отрепетируют разны...
Пожизненное заключение за коррупцию. Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса
Порошенко лично вылечила от коронавируса главная критик медреформы Супрун Голубовская
Новости
В Черниговской области член партийной ячейки ОПЗЖ выстрелил в человека, который сломал агитационную палатку 21:44
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Бабье лето не отпускает. Четверг порадует украинцев теплой погодой без существенных осадков 21:06
Марш УПА 2020: Нацкорпус озвучил главные требования защитников Украины к Президенту 20:54
Мужчина ранил ножом волонтера УДАРа в Киеве 20:40
больше новостей
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Трамваи остановились. Скришот видео
ДТП на улице Глубочицкой в Киеве остановило больше десятка трамваев 19:45
В Раде считают, что импорт электроэнергии в Украину делал невозможным ценовой сговор производителей 18:01
МАУ анонсировала рейсы на зимний сезон: какие страны смогут посетить украинцы 18:51
В следующем году в Киеве откроют 2 новые станции метро, – мэр Кличко 16:20
больше новостей
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть 10:41
Больше половины украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках 18:22
Выборы в Борщаговской ОТГ: Олесь Кудрик к выборам не брал на баланс детсады, купленные за 140 млн грн общины еще летом, - СМИ 13:02
больше новостей
В Раде переболели или болеют COVID-19 до 60 нардепов, — Разумков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok