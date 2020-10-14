В Офисе Президента назвали темы следующих вопросов Зеленского

В то время как Президент Украины Владимир Зеленский спросил у украинцев, поддерживают ли они пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах, стали известны темы оставшихся четырех вопросов, которые анонсировал глава государства.

Как пишет Страна, об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

По его словам, не сегодня нет четких формулировок остальных четырех вопросов, которые Президент Владимир Зеленский намерен задать жителям страны во время опроса 25 октября. Тем не менее отметил он, известны темы этих вопросов.

"Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет", — рассказал Подоляк.

Как сообщали Українські Новини, ранее глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября всеукраинского опроса, в ходе которого украинцам зададут пять вопросов.

Также сообщалось, что опрос, о котором накануне заявил президент, не будет иметь каких-либо признаков референдума.

Кроме того, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что опрос 25 октября представляет собой отработку разнообразных техник проявления народовластия.

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