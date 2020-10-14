Пожизненное заключение за коррупцию. Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса

Президент Владимир Зеленский предлагает украинцам на анонсированном 25 октября опросе ответить на один из пяти вопросов, а именно - поддерживают ли они пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини.

Во время инициированного Зеленским общенационального опроса первый вопрос будет касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.

Зеленский сообщил об этом в своем видеообращении.

"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", - озвучил президент вопрос, ответ на который граждане должны дать 25 октября.

Ранее глава государства сообщил, что в день проведения местных выборов 25 октября украинцам будет поставлено пять общественно важных вопросов.

Предложенный президентом общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться по важным для общества вопросам.

Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия не располагает информацией об анонсированном Зеленским опросе 25 октября и не привлечена к его организации и проведению.

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что такой опрос не может быть законно проведен в помещениях для голосования, а в случае проведения на улице - не будет иметь юридических последствий.

Кроме того, в СМИ сообщается, что на всеукраинский опрос могут вынести голосование на выборах с 16 лет и вопрос о легализации марихуаны.

Также Разумков предполагает, что анонсированный Зеленским опрос 25 октября пройдет в формате exit-poll.

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