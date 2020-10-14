подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 октября 2020, среда, 16:32 1220
Президент 2020-10-14T18:00:03+03:00
Українські Новини
Пожизненное заключение за коррупцию. Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса

Пожизненное заключение за коррупцию. Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса

Елена Новикова
Опрос, Коррупция, Президент, Пожизненное заключение, Местные выборы, Владимир Зеленский, Местные выборы-2020, Опрос Зеленского, Всеукраинский опрос

Президент Владимир Зеленский предлагает украинцам на анонсированном 25 октября опросе ответить на один из пяти вопросов, а именно - поддерживают ли они пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передают Українськi Новини.

Во время инициированного Зеленским общенационального опроса первый вопрос будет касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.

Зеленский сообщил об этом в своем видеообращении.

"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?", - озвучил президент вопрос, ответ на который граждане должны дать 25 октября.

 

Ранее глава государства сообщил, что в день проведения местных выборов 25 октября украинцам будет поставлено пять общественно важных вопросов.

Предложенный президентом общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться по важным для общества вопросам.

Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия не располагает информацией об анонсированном Зеленским опросе 25 октября и не привлечена к его организации и проведению.

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что такой опрос не может быть законно проведен в помещениях для голосования, а в случае проведения на улице - не будет иметь юридических последствий.

Кроме того, в СМИ сообщается, что на всеукраинский опрос могут вынести голосование на выборах с 16 лет и вопрос о легализации марихуаны.

Также Разумков предполагает, что анонсированный Зеленским опрос 25 октября пройдет в формате exit-poll.

Больше новостей о: Опрос Коррупция Президент Пожизненное заключение Местные выборы Владимир Зеленский Местные выборы-2020 Опрос Зеленского Всеукраинский опрос

Офис Президента подтверждает отсутствие юридически...
Разумков предполагает, что анонсированный Зеленски...
ЦИК не знал об анонсированном Зеленским опросе 25 ...
На всеукраинский опрос могут вынести голосование н...
Пожизненное заключение за коррупцию. Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса
Порошенко выздоровел от коронавируса
Новости
Певица Оля Полякова. Фото: Facebook
Оля Полякова обсудит свой концерт с главой Харьковской области Алексеем Кучером, - СМИ 17:50
Порошенко выздоровел от коронавируса 17:44
6 тысяч националистов закончили шествие в честь УПА с фаерами и дымовыми шашками 17:42
В Раде переболели или болеют COVID-19 до 60 нардепов, — Разумков 17:35
Венедиктова считает, что улучшила показатели Офиса генпрокурора в два раза 17:20
больше новостей
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Трамваи остановились. Скришот видео
ДТП на улице Глубочицкой в Киеве остановило больше десятка трамваев 19:45
В следующем году в Киеве откроют 2 новые станции метро, – мэр Кличко 16:20
На COOP-рынке в Сумах реконструировали павильоны и запустили доставку продуктов на дом 09:09
больше новостей
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть 10:41
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Выборы в Борщаговской ОТГ: Олесь Кудрик к выборам не брал на баланс детсады, купленные за 140 млн грн общины еще летом, - СМИ 13:02
больше новостей
В Раде переболели или болеют COVID-19 до 60 нардепов, — Разумков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok