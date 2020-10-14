Порошенко выздоровел от коронавируса

Бывший Президент Петр Порошенко, депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" выздоровел от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус... Завтра возвращаюсь к работе", - сказал он.

Порошенко поблагодарил инфекциониста Ольгу Голубовскую за персональное лечение.

Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября Порошенко заболел коронавирусом, а 3 октября был госпитализирован.

Позднее стало известно, что состояние Порошенко ухудшилось. У него диагностировали двухстороннее воспаление легких.

Также СМИ сообщили, что Петра Порошенко вместе с дочерью госпитализировали в клинику "Орберіг", где недавно открылось стационарное отделение для пациентов с COVID-19.

12 октября Порошенко выписали из больницы.

Ранее сообщалось о том, что 11 сентября председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко выздоровела от коронавируса.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости