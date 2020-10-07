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07 октября 2020, среда, 16:19 979
Общество 2020-10-07T16:19:40+03:00
Українські Новини
Порошенко с дочкой лечатся от коронавируса в частной клинике - за 11 500 гривен в сутки

Порошенко с дочкой лечатся от коронавируса в частной клинике - за 11 500 гривен в сутки

Ольга Фандорина
Лечение, Коронавирус, Петр Порошенко, Частная больница, Евгения Порошенко
Петра и Евгению Порошенко лечат в клинике
Петра и Евгению Порошенко лечат в клинике "Обериг". Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Ухудшилось состояние здоровья 55-летнего народного депутата Петра Порошенко (ЕС), у которого диагностировали коронавирус. На почве ковида у политика развилась двусторонняя пневмония. Об этом рассказала его супруга Марина. "Стране" стало известно, где проходят лечение от коронавирусной инфекции Петр и Евгения Порошенко. По информации издания, отца с дочкой доставили в частную клинику "Оберіг" (улица Зоологическая), где чуть больше недели назад открылось стационарное отделение для пациентов с COVID-19. Отметим, что стационар отделен от других подразделений клиники.

"Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она ​​очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", - сообщила супруга экс-президента журналистке Янине Соколовой и добавила, что их дочь Евгения, которая также подхватила COVID-19, переносит болезнь лучше, чем отец. Мол, у 20-летней Жени организм молодой и дает пока что только скачки температуры. 

И если девушке сделали КТ (компьютерная томография) и отпустили домой, так как у нее легкая форма коронавируса, то Петру Алексеевичу рекомендовали полную госпитализацию. 

Клиника Клиника "Оберіг" в Киеве, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Как рассказали нам на горячей линии медучреждения, палаты клиники оснащены аппаратурой для кислородной поддержки, есть возможность искусственной вентиляции легких любого уровня сложности, а также предоставляется реанимационное лечение с аппаратами постоянного мониторинга состояния всех функций организма.

Если нет положительного теста на коронавирус - в отделение, которое рассчитано на 20 человек, пациентов не берут. Транспортируют в клинику из дома или другой больницы реанимобилем.

Сутки в одноместной палате стоят 11 500 гривен с трехразовым питанием и WI-FI. Если палата двухместная, то с каждого лечащегося будет по 9 500грн/сутки. Это цена нахождения в клинике без учета медикаментов. Депозит на прохождение лечения здесь - 50 000 гривен (единоразовый платеж). 

Пациентов отделения постоянно консультируют профессора-инфекционисты Сергей Крамарев и Ольга Голубовская. Ориентируются на американские и европейские протоколы борьбы с коронавирусом.

О госпитализации Петра Порошенко стало известно из видеообращения его жены 3 октября. 


Как сообщали Українські Новини, коронавирусом заболел мэр Харькова Геннадий Кернес.

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