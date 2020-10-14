Порошенко одужав від коронавірусу

Колишній президент Петро Порошенко, депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" одужав від коронавірусної інфекції COVID-19. Інформація про хворобу Порошенка з'явилася ще в кінці вересня. Про це він заявив у своєму відеозверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус ... Завтра повертаюся до роботи", - сказав він. Порошенко подякував інфекціоністці Ользі Голубовській за персональне лікування. Як повідомляли Українськi Новини, 29 вересня Порошенко захворів на коронавірус, а 3 жовтня був госпіталізований. Пізніше стало відомо, що стан Порошенко погіршився. У нього діагностували двостороннє запалення легенів. Також ЗМІ повідомили, що Петра Порошенка разом з дочкою госпіталізували в клініку "Орберіг", де нещодавно відкрилося стаціонарне відділення для пацієнтів з COVID-19. 12 жовтня Порошенка виписали з лікарні. Раніше повідомлялося про те, що 11 вересня голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко одужала від коронавірусу.