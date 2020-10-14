Порошенко одужав від коронавірусу

Колишній президент Петро Порошенко, депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" одужав від коронавірусної інфекції COVID-19 . Інформація про хворобу Порошенка з'явилася ще в кінці вересня.

Про це він заявив у своєму відеозверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні отримав негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус ... Завтра повертаюся до роботи", - сказав він.

Порошенко подякував інфекціоністці Ользі Голубовській за персональне лікування.

Як повідомляли Українськi Новини, 29 вересня Порошенко захворів на коронавірус, а 3 жовтня був госпіталізований.

Пізніше стало відомо, що стан Порошенко погіршився. У нього діагностували двостороннє запалення легенів.

Також ЗМІ повідомили, що Петра Порошенка разом з дочкою госпіталізували в клініку "Орберіг", де нещодавно відкрилося стаціонарне відділення для пацієнтів з COVID-19.

12 жовтня Порошенка виписали з лікарні.

Раніше повідомлялося про те, що 11 вересня голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко одужала від коронавірусу.

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