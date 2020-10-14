Зеленский дополнил структуру СБУ департаментом военной контрразведки

Президент Владимир Зеленский, который ранее обсудил с британской разведкой МИ-6 проблему дезинформации в СМИ, дополнил структуру Службы безопасности Украины департаментом военной контрразведки.

Об этом говорится в указе № 431 от 13 октября, передают Українськi Новини.

При этом в структуре Службы безопасности Украины остается департамент контрразведки.

Ранее органы военной контрразведки формировались как структурные подразделения департамента контрразведки.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины блокировала деятельность нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов в сентябре, а также в сентябре СБУ поймала на взятке в 200 тысяч долларов руководителя предприятия НАН Украины.

Ранее сообщалось о том, что в августе Служба безопасности Украины блокировала деятельность сепаратистских интернет-агитаторов в районе ООС.

Кроме того, бывший советник Зеленского назвал ошибкой создание Центра по борьбе с пропагандой.

Также Служба безопасности Украины инициировала блокировку российских приложений на электронных площадках Google и Apple.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости