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14 октября 2020, среда, 16:55 228
Президент 2020-10-14T18:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленский дополнил структуру СБУ департаментом военной контрразведки

Зеленский дополнил структуру СБУ департаментом военной контрразведки

Елена Новикова
СБУ, Президент, Контрразведка, Владимир Зеленский, Департамент контрразведки, Военная контрразведка, Стректура СБУ
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский, который ранее обсудил с британской разведкой МИ-6 проблему дезинформации в СМИ, дополнил структуру Службы безопасности Украины департаментом военной контрразведки.

Об этом говорится в указе № 431 от 13 октября, передают Українськi Новини.

При этом в структуре Службы безопасности Украины остается департамент контрразведки.

Ранее органы военной контрразведки формировались как структурные подразделения департамента контрразведки.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины блокировала деятельность нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов в сентябре, а также в сентябре СБУ поймала на взятке в 200 тысяч долларов руководителя предприятия НАН Украины.

Ранее сообщалось о том, что в августе Служба безопасности Украины блокировала деятельность сепаратистских интернет-агитаторов в районе ООС.

Кроме того, бывший советник Зеленского назвал ошибкой создание Центра по борьбе с пропагандой.

Также Служба безопасности Украины инициировала блокировку российских приложений на электронных площадках Google и Apple.

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