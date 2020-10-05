СБУ блокировала деятельность нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов в сентябре

Служба безопасности Украины, которая ранее раскрыла группу компаний, реализовывавших в Украине шпионские программы российских спецслужб, в сентябре блокировала деятельность нескольких сетей проросиийских интернет-агитаторов. Об этом сообщает СБУ.

Так, сообщается, что кибердепартамент СБУ блокировал деятельность нескольких региональных сетей интернет-агитаторов, которые накануне местных выборов пытались дестабилизировать ситуацию в государстве, призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны.

"В частности, киберспециалисты СБ Украины прекратили противоправную деятельность SMM-специалиста, жителя Сумщины, который по заказу граждан РФ через фейковые аккаунты в бот-сети популяризировал идеи территориального раскола Украины и обострения общественно-политической ситуации накануне местных выборов", – сообщают в СБУ.

Также в Херсонской области сотрудники СБУ разоблачили человека, который по заказу кураторов из страны-агрессора в запрещенной российской соцсети распространял призывы к изменению границ территории государства неконституционным способом.

Такие же подобные призывы в социальных сетях распространял и житель Днепропетровской области, деятельность которого также блокировала СБУ.

СБУ блокировала деятельность пропагандистских пророссийских интернет-агитаторов. Фото: СБУ

По этим фактам продолжаются процессуально-следственные действия.

"Кроме того, в рамках начатых ранее следователями СБ Украины производств судами привлечены к уголовной ответственности интернет-агитаторы из Запорожской и Волынской областей, которые призывали к насильственному изменению конституционного строя, захвата государственной власти, разжигание национальной вражды и ненависти", – говорят в СБУ.

Как сообщали Українські новини, в августе СБУ блокировала деятельность сепаратистских интернет-агитаторов в районе ООС.

Также бывший советник Зеленского назвал ошибкой создание Центра по борьбе с пропагандой.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости