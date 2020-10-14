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14 октября 2020, среда, 11:07 358
Внешняя политика 2020-10-14T11:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с британской разведкой МИ-6 проблему дезинформации в СМИ

Зеленский обсудил с британской разведкой МИ-6 проблему дезинформации в СМИ

Валерия Драгомирова
СМИ, Дезинформация, Владимир Зеленский, Британская разведка
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский с Секретной разведывательной службой Министерства иностранных дел Великобритании (MИ-6) обсудил проблему дезинформации в средствах массовой информации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам общения Зеленского с представителями СМИ во время рабочей поездки в Одесскую область, передают Українськi Новини.

"Глава государства сообщил, что во время встречи с представителями Секретной службы разведки в пределах его недавнего визита в Великобританию обсуждалась проблема дезинформации и фейковых новостей", - говорится в нем.

Зеленский посоветовал отечественным СМИ тщательно проверять информацию, которую они публикуют.

"У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть, это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав", - подчеркнул глава государства.

Также, по его словам, вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, якобы поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался.

"Со всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", - отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что одна из тем, которая обсуждалась на встрече, касалась противодействия дезинформации и фейковым новостям.

"Как раз они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", - рассказал глава государства.

Он отметил, что вопрос защиты свободы и защиты информации очень важен для безопасности государства, поэтому актуальным является создание независимых СМИ.

Зеленский выразил надежду, что журналисты будут беречь свой авторитет и проверять информацию несмотря на то, кто является владельцем того или иного СМИ.

"Мне кажется, что главное содержание этой профессии - проверять информацию и свободно ее распространять. И это правильно. Что касается независимых СМИ, я уверен, что у нас много независимых журналистов. И мы всегда будем поддерживать их свободу", - добавил Президент.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Бородянский потратил из бюджета 35 тыс. гривен на презентацию своего закона о борьбе с дезинформацией. 

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