СБУ поймала на взятке в 200 тысяч долларов руководителя предприятия НАН Украины

Взятки предлагают не только в судах, но и в Национальной академии наук. Один из руководителей ведомства попался на вымогательстве 200 тысяч долларов за "помощь" в передаче земли в Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, которая разоблачила коррупционера.

По предварительным данным следствия, за эту сумму руководитель предприятия НАН гарантировал бизнесмену "помощь" в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земли в столице.

"Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины. Оперативники спецслужбы задержали сообщника чиновника в Киеве, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения первой части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сейчас руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Взятка. Фото: пресс-служба СБУ

Следственные действия. Фото: пресс-служба СБУ

СБУ у чиновника. Фото: пресс-служба СБУ

Как сообщали Українські Новини, НАБУ и САП задержали на получении взятки в более 1 миллион гривен директора одного из департаментов Харьковской ОГА.

До этого ГБР задержало в Полтаве следователя территориального управления ГБР и оперуполномоченного Полтавского управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции по подозрению в вымогательстве 80 тыс. долларов за влияние на руководство бюро и Нацполиции.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости