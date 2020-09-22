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22 сентября 2020, вторник, 19:28 590
Силовые структуры 2020-09-22T19:29:20+03:00
Українські Новини
СБУ поймала на взятке в 200 тысяч долларов руководителя предприятия НАН Украины

СБУ поймала на взятке в 200 тысяч долларов руководителя предприятия НАН Украины

Кира Молчанова
Киев, СБУ, НАН, НАН Украины, взятка чиновнику, Взятка
Взятка. Фото: пресс-служба СБУ
Взятка. Фото: пресс-служба СБУ

Взятки предлагают не только в судах, но и в Национальной академии наук. Один из руководителей ведомства попался на вымогательстве 200 тысяч долларов за "помощь" в передаче земли в Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, которая разоблачила коррупционера.

По предварительным данным следствия, за эту сумму руководитель предприятия НАН гарантировал бизнесмену "помощь" в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земли в столице.

"Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины. Оперативники спецслужбы задержали сообщника чиновника в Киеве, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения первой части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сейчас руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Взятка. Фото: пресс-служба СБУВзятка. Фото: пресс-служба СБУ

Следственные действия. Фото: пресс-служба СБУСледственные действия. Фото: пресс-служба СБУ

СБУ у чиновника. Фото: пресс-служба СБУСБУ у чиновника. Фото: пресс-служба СБУ

Как сообщали Українські Новини, НАБУ и САП задержали на получении взятки в более 1 миллион гривен директора одного из департаментов Харьковской ОГА.

До этого ГБР задержало в Полтаве следователя территориального управления ГБР и оперуполномоченного Полтавского управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции по подозрению в вымогательстве 80 тыс. долларов за влияние на руководство бюро и Нацполиции.

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