Зеленський доповнив структуру СБУ департаментом військової контррозвідки

Президент Володимир Зеленський, який раніше обговорив з британською розвідкою МІ-6 проблему дезінформації в ЗМІ, доповнив структуру Служби безпеки України департаментом військової контррозвідки.

Про це йдеться в указі № 431 від 13 жовтня, передають Українські Новини.

При цьому в структурі Служби безпеки України залишається департамент контррозвідки.

Раніше органи військової контррозвідки формувалися як структурні підрозділи департаменту контррозвідки.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України блокувала діяльність декількох мереж проросійських інтернет-агітаторів у вересні, а також у вересні СБУ спіймала на хабарі у 200 тисяч доларів керівника підприємства НАН України.

Раніше повідомлялося про те, що в серпні Служба безпеки України блокувала діяльність сепаратистських інтернет-агітаторів в районі ООС.

Також Служба безпеки України ініціювала блокування російських додатків на електронних майданчиках Google та Apple.

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