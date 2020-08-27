СБУ блокировала деятельность вражеских пропагандистов в районе ООС

В районе проведения операции Объединенных сил киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое "Министерство информации ДНР", в то время, как 24 августа в Киеве на Майдане Независимости задержали "ополченца Донбасса". Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, собщается, что по оперативной информации, в группу входило 5 жителей Мариуполя. По указаниям кураторов они систематически размещали деструктивные материалы на страницах в российских соцсетях, а также публиковали призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного порядка в местных сообществах с более 150 тысячами пользователей. Пропагандисты оправдывали российскую агрессию против нашей страны, популяризировали террористические организации "Л/ДНР" и отделения юго-восточных областей от Украины. Кроме того злоумышленники призвали к массовым беспорядкам и акциям неповиновения.

Сейчас деятельность сети блокировано. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию их сообщников.

В сообщении отмечается, что такие действия квалифицируются как преступления против основ национальной безопасности. За деятельность направленную на свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, предусмотрена уголовная ответственность.

Пропагандист вражеской сети из района проведения ООС. Фото: СБУ

Один из вражеских пропагандистов из района проведения ООС. Фото: СБУ

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