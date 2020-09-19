Бывший советник Зеленского назвал ошибкой создание Центра по борьбе с пропагандой

Бывший советник Президента Владимира Зеленского Игорь Новиков заявил, что считает ошибкой намерение создать "Украинский центр борьбы с пропагандой и Дезинформацией". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, он отметил, что в эфире Свободы Слова Савика Шустера глава Офиса Президента Ермак объявил о необходимости создания "Украинского Центра Борьбы с Пропагандой" и Дезинформацией.

"Слышал, что создание подобного центра возможно поручат институту стратегических исследований при РНБО. Считаю это ошибкой. Я был инициатором этого проекта, еще находясь в статусе Советника Президента", - написал Новиков.

По мнению Новикова, подобный центр должен оставаться полностью независимым.

"Я ушел, потому как абсолютно уверен, что подобный центр должен оставаться полностью независимым, в том числе и от власти, чтобы иметь возможность объективно и непредвзято мониторить и расследовать все без исключения информационные атаки и манипуляции. Несмотря на то, что независимый центр Σ еще официально не запущен, команда и системы анализа уже работают и успели предотвратить пять серьезных атак только за последний месяц (о них расскажу чуть позже, а о самой громкой из них в ближайшем будущем выйдет несколько статей в международных изданиях)", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, внештатный советник-футуролог Президента Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление на увольнение.

Ранее Новиков заявил, что в будущем обязательно хотел бы попробовать секс с роботом.

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