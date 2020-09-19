подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 сентября 2020, суббота, 12:07 301
Общество 2020-09-19T12:08:48+03:00
Українські Новини
Бывший советник Зеленского назвал ошибкой создание Центра по борьбе с пропагандой

Бывший советник Зеленского назвал ошибкой создание Центра по борьбе с пропагандой

Анна Рудык
Пропаганда, Дезинформация, Внештатный советник Зеленского, Игорь Новиков
Игорь Новиков. Фото: Facebook/Igor Novikov
Игорь Новиков. Фото: Facebook/Igor Novikov

Бывший советник Президента Владимира Зеленского Игорь Новиков заявил, что считает ошибкой намерение создать "Украинский центр борьбы с пропагандой и Дезинформацией". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, он отметил, что в эфире Свободы Слова Савика Шустера глава Офиса Президента Ермак объявил о необходимости создания "Украинского Центра Борьбы с Пропагандой" и Дезинформацией.

"Слышал, что создание подобного центра возможно поручат институту стратегических исследований при РНБО. Считаю это ошибкой. Я был инициатором этого проекта, еще находясь в статусе Советника Президента", - написал Новиков.

По мнению Новикова, подобный центр должен оставаться полностью независимым.

"Я ушел, потому как абсолютно уверен, что подобный центр должен оставаться полностью независимым, в том числе и от власти, чтобы иметь возможность объективно и непредвзято мониторить и расследовать все без исключения информационные атаки и манипуляции. Несмотря на то, что независимый центр Σ еще официально не запущен, команда и системы анализа уже работают и успели предотвратить пять серьезных атак только за последний месяц (о них расскажу чуть позже, а о самой громкой из них в ближайшем будущем выйдет несколько статей в международных изданиях)", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, внештатный советник-футуролог Президента Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление на увольнение.

Ранее Новиков заявил, что в будущем обязательно хотел бы попробовать секс с роботом.

Больше новостей о: Пропаганда Дезинформация Внештатный советник Зеленского Игорь Новиков

Twitter заблокировал аккаунт избирательной кампани...
СБУ блокировала деятельность вражеских пропагандис...
Советник Зеленского хочет продлить санкции против ...
Советник Зеленского, мечтавший о сексе с роботом, ...
За сутки заболеваемость коронавирусом увеличилась, а смертность упала почти на треть
Синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и шквальном ветре
Новости
Марченко против реструктуризации внешних долгов и отрицает возможность дефолта 12:32
Бывший советник Зеленского назвал ошибкой создание Центра по борьбе с пропагандой 12:07
Синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и шквальном ветре 11:40
Кипр заблокировал санкции против Беларуси 11:09
Сегодня начнутся матчи 2-го тура Английской Премьер-лиги. Где смотреть 10:45
больше новостей
Среднерыночную стоимость легковушек могут снизить с 375 до 200 минимальных зарплат 20:23
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
Суммы в платежках за газ вырастут в два раза: эксперт дал прогноз цен зимой 05:30 Инфографика
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
Картофель в Украине дешевеет. Цены уже почти в полтора раза ниже, чем год назад 06:15
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
Обсуждение скандальной ситуации с ампутированными ногами на сессии городского совета. Фото: скриншот YouTube
На Николаевщине женщине отдали ампутированные ноги ее мужа в пакете, так как центр утилизации разворовали 00:35 Видео
Адвокаты Януковича потребовали от ГБР обнародовать факты сдачи Крыма Турчиновым, Яценюком и Порошенко 14:18
больше новостей
Гривна на выходных немного подорожала. Курс валют от НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok