СБУ будет блокировать российские приложения на Google и Apple

Служба безопасности Украины инициировала блокировку российских приложений на электронных площадках Google и Apple на фоне того, что запрещенная в Украине социальная сеть "ВКонтакте" стала доступной в приложении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям "Google, LLC" и "Apple Inc." о распространении на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции", - сказано в нем.

В то же время СБУ обратилась с просьбой в Министерство иностранных дел Украины, чтобы МИД также проинформировал иностранных партнеров, работающих на территории государства, о соблюдении требований действующего законодательства.

Как сообщали Українськi Новини, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что пользователи российской социальной сети "ВКонтакте" будут взяты на учет полиции.

Пятый президент Петр Порошенко издал указ, согласно которому Украина запретила провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".

Когда срок блокировки истек, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил санкции против российских социальных сетей "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и другие сервисы страны-агрессора.

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