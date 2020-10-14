Разумков предполагает, что анонсированный Зеленским опрос 25 октября пройдет в формате exit-poll

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предполагает, что анонсированный Президентом Владимиром Зеленским опрос общественного мнения в день местных выборов 25 октября, пройдет в формате exit-poll (опрос граждан, производимый социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования).

Об этом Разумков сказал на брифинге после торжеств по случаю Дня защитника у здания Рады, передают Українськi Новини.

"Это может происходить за пределами избирательного участка как какая-либо другая инициатива, которую мы с вами наблюдаем, когда проводятся выборы и идет exit-poll", - сказал Разумков.

Он отметил, что не привлечен к процессу организации опроса и не совсем понимает на какой территории это будет происходить, какими силами, сколько будет задействовано участников этого процесса, сколько будет опрошено людей и только после владения такой информацией сможет дать более развернутый комментарий.

При этом Разумков не согласился с мнением первого зампредседателя Рады Руслана Стефанчука, что опрос будет неким "пробником референдума".

"Если говорить о репетиции - это не может быть репетицией, так как референдум - четко определенное законом мероприятие. Если сравнивать этот опрос с референдумом, не знаю на сколько это будет корректно, потому что тогда любой exit-poll также можно сравнивать с референдумом, также любой опрос общественного мнения", - сказал спикер Рады.

Относительно законопроекта о общенациональном референдуме (так называемом "законе о народовластии"), Разумков отметил, что его курирует Стефанчук, а сейчас он готовится ко второму чтению и в ближайшее время будет вынесен в зал для голосования, возможно даже в ноябре, в зависимости от загруженности Рады и ситуации с коронавирусом.

Разумков также отметил, что в государственном бюджете-2020 средств на проведение опроса не предусмотрено, также законодательство не позволяет проводить опрос Центральной избирательной комиссии на избирательных участках.

Как сообщали Українськi Новини, Центральная избирательная комиссия не располагает информацией об анонсированном Зеленским опросе 25 октября и не привлечена к его организации и проведению.

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что такой опрос не может быть законно проведен в помещениях для голосования, а в случае проведения на улице - не будет иметь юридических последствий.

Кроме того, в СМИ сообщается, что на всеукраинский опрос могут вынести голосование на выборах с 16 лет и вопрос о легализации марихуаны.

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