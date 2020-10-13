Это пробник референдума: Стефанчук рассказал об анонсированном Зеленским опросе 25 октября

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что анонсированные Президентом Владимиром Зеленским 5 вопросов на местных выборах — пробник референдума.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.



"Опрос общественного мнения - это такой, знаете, пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, каким образом и какие вопросы для граждан Украины являются важными и какая позиция по этим вопросам", - сказал он.

Первый вице-спикер не исключает также, что какие-то из вопросов будут впоследствии инициированы в порядке референдума или по ним будут приняты определенные государственные решения.

Кроме этого, Стефанчук прогнозирует принятие законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум №3612 в ноябре.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Зеленский заявил, что в день местных выборов, 25 октября, задаст избирателям на избирательных участках 5 вопросов, чтобы сделать так, как они решат, однако не пояснил, о чем именно идет речь.



Кроме того, ЦИК не знал об анонсированном Зеленским опросе 25 октября и не организовывает его.

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