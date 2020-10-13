Украина рассмотрит возможность введения санкций против Лукашенко после решения ЕС, — Кулеба

Украина рассмотрит вопрос возможного введения санкций против объявленного Центральной избирательной комиссией Беларуси Президентом Александра Лукашенко после принятия соответствующего решения Европейским Союзом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

"С первого дня начала этого кризиса наша позиция относительно Беларуси последовательная и четкая. Мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается каких-либо новых санкций, то мы будем действовать по согласованному алгоритму: сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос присоединения к ним", - ответил он.

В начале октября Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию президентских выборов и подавление протестов.

12 октября ЕС выразил готовность расширить санкции, в том числе и непосредственно на Лукашенко.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы Президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий глава государства Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Сотни тысяч людей в Беларуси продолжают выходить на акции протеста, в ходе столкновений с правоохранителями десятки тысяч были задержаны, есть раненые и погибшие.

23 сентября Администрация Президента Беларуси сообщила, что состоялась церемония инаугурации Лукашенко, хотя данное событие не было анонсировано и не транслировалось в прямом эфире.

Украина считает, что тайная "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным Президентом Беларуси.

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