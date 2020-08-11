подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями за репрессии и сфальсифицированные выборы
11 августа 2020, вторник, 23:28 33
Мир 2020-08-11T23:31:20+03:00
Українські Новини
Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями за репрессии и сфальсифицированные выборы

Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями за репрессии и сфальсифицированные выборы

Надежда Комендантова
Евросоюз, Беларусь, Протесты в Беларуси, санкции против Лукашенко, санкции против Беларуси
Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

В связи с кровавыми протестами в Беларуси, во время которых в больницы попали более 200 человек, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник вечером обнародовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси, в котором содержится угроза санкций за насилие и фальсификацию выборов.

С текстом заявления ознакомился корреспондент "Европейской правды".

"После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения между ЕС и Беларусью улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства права отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшиться. Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Беларусью", - говорится в заявлении Борреля.

Он отметил, что "это может включать, среди прочего, введение мер против лиц, ответственных за насилие, которое наблюдается, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов".

"Мы призываем политическое руководство Беларуси начать настоящий и всесторонний диалог с более широкими слоями общества, чтобы избежать дальнейшего насилия", - обратился Боррель в заявлении.

Он отметил, что ЕС внимательно следит за развитием событий вокруг президентских выборов, которые, считают в Брюсселе, "не были ни свободными, ни справедливыми".

"Власть применила непропорциональное и неприемлемо насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилились притеснения свободы собраний, СМИ и свободы выражения мнений.

Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Более того, достоверные сообщения местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, что ожидается от государства-участника ОБСЕ. Народ Беларуси заслуживает лучшего", - говорится в заявлении.

По данным СМИ, министры иностранных дел стран Европейского союза могут провести внеочередную встречу из-за ситуации в Беларуси. Она может быть проведена перед неформальной встречей Совета ЕС по иностранным делам в Берлине 27-28 августа.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович ранее не исключил санкций со стороны ЕС, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим.

Литва выступила за санкции ЕС против Беларуси за политических репрессий, к обсуждению санкций призвал и глава МИД Германии Хайко Маас.

Как сообщали Україньскі Новини, Протесты начались из-за несогласия граждан с результатами экзит-пола, согласно которым, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. В Беларуси во второй день протестов задержали более двух тысяч человек

Больше новостей о: Евросоюз Беларусь Протесты в Беларуси санкции против Лукашенко санкции против Беларуси

Минфин разместил ОВГЗ на 4,9 млрд гривен и $189,8 млн
НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Вовка, его заместителя, судей и экс-членов ВККС
Новости
ЦИК считает законным запрет местных выборов на Донбассе, хотя там были выборы Президента и Рады 23:50
Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями за репрессии и сфальсифицированные выборы 23:28
Подписанный Зеленским закон об игорном бизнесе нельзя реализовать из-за его противоречий, – НАПК 22:55
СБУ разоблачила "Укрбуд" на миллионных сделка с госсредствами при строительстве в Чернобыльской зоне 21:55
В июле в Украине уменьшилось количество выявленных случаев ВИЧ и СПИД 21:30
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Гривна укрепилась. Курс валют от НБУ на понедельник 05:00
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента 10:29
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов 15:12
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
больше новостей
За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек, — TYT.BY
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok