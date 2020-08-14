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14 августа 2020, пятница, 18:19 161
Мир 2020-08-14T18:30:01+03:00
Українські Новини
В Беларуси объявили официальные результаты выборов

В Беларуси объявили официальные результаты выборов

Надежда Комендантова
Александр Лукашенко, Беларусь, выборы президента Беларуси, Президент Беларуси
Беларусь. Флаг. Фото: pixabay
Беларусь. Флаг. Фото: pixabay

В то время, как в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов, Центральная избирательная комиссия страны объявила официальные результаты выборов президента. Действующий лидер Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Об этом сообщается на сайте белорусского ЦИК.

Сообщается, что по данным ЦИК, на выборах президента Беларуси проголосовали 5,8 млн избирателей. Голоса распределились следующим образом:

  • Александр Лукашенко - 80,1% (4 661 075 голосов)
  • Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 голоса)
  • Андрей Дмитриев - 1,21% (70 671 голос)
  • Анна Канопацкая - 1,67% (97 489 голосов)
  • Сергей Черечень - 1,14% (66 613 голоса)
  • против всех - 4,59% (267 360 голосов)

"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", - говорится в сообщении ЦИК.

Результаты голосования. Скриншот сайта ЦИКРезультаты голосования. Скриншот сайта ЦИК

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

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