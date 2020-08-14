В Беларуси объявили официальные результаты выборов

В то время, как в Беларуси продолжаются протесты против результатов выборов, Центральная избирательная комиссия страны объявила официальные результаты выборов президента. Действующий лидер Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Об этом сообщается на сайте белорусского ЦИК.

Сообщается, что по данным ЦИК, на выборах президента Беларуси проголосовали 5,8 млн избирателей. Голоса распределились следующим образом:

Александр Лукашенко - 80,1% (4 661 075 голосов)

Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 голоса)

Андрей Дмитриев - 1,21% (70 671 голос)

Анна Канопацкая - 1,67% (97 489 голосов)

Сергей Черечень - 1,14% (66 613 голоса)

против всех - 4,59% (267 360 голосов)

"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", - говорится в сообщении ЦИК.

Результаты голосования. Скриншот сайта ЦИК

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9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.