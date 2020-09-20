Бронетехника, снайперы на крышах и выстрелы в воздух. В Беларуси на акциях протеста прошли массовые задержания

Вслед за закрытием Беларусью границы с Польшей и Литвой, сегодня, 20 сентября, в Беларуси состоялись новые акции протеста белорусской оппозиции, во время которых милиция стреляла в воздух, а также жестко задерживала протестующих. Об этом сообщает Tut.by. Так, во время акции протеста в Бресте, сотрудники МВД Беларуси открыли огонь в воздух, а также использовали слезоточивый газ "для пресечения противоправных действий протестующих". В то же время сообщается, что протестующие просто ходят по улицам городов, не провоцируя милицию на силовые действия. На акции протеста в Минске на улицы вышли десятки тысяч протестующих, дорогу которым постоянно пытались заблокировать сотрудники МВД. Протесты в Беларуси 20 сентября. Фото: TUT.BY Сообщается, что в центре Минска находится бронетехника и водометы, а на крыше резиденции Александра Лукашенко протестующие заметили снайперов. В результате жестких действий милиции в Беларуси 20 сентября было задержено несколько десятков человек. Как сообщали Українські новини, Лукашенко заявил, что Украина вместе с другими странами готовят уничтожение Беларуси. Также ранее на протестах в Беларуси уже стреляли в воздух и применяли водометы.