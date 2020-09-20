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20 сентября 2020, воскресенье, 19:01 184
Европа 2020-09-20T19:07:49+03:00
Українські Новини
Бронетехника, снайперы на крышах и выстрелы в воздух. В Беларуси на акциях протеста прошли массовые задержания

Бронетехника, снайперы на крышах и выстрелы в воздух. В Беларуси на акциях протеста прошли массовые задержания

Александр Савич
Беларусь, Стрельба, Бронетехника, Снайперы, Водомет, Протесты в Беларуси

Вслед за закрытием Беларусью границы с Польшей и Литвой, сегодня, 20 сентября, в Беларуси состоялись новые акции протеста белорусской оппозиции, во время которых милиция стреляла в воздух, а также жестко задерживала протестующих. Об этом сообщает Tut.by.

Так, во время акции протеста в Бресте, сотрудники МВД Беларуси открыли огонь в воздух, а также использовали слезоточивый газ "для пресечения противоправных действий протестующих".

В то же время сообщается, что протестующие просто ходят по улицам городов, не провоцируя милицию на силовые действия.

На акции протеста в Минске на улицы вышли десятки тысяч протестующих, дорогу которым постоянно пытались заблокировать сотрудники МВД.

Протесты в Беларуси 20 сентября. Фото: TUT.BYПротесты в Беларуси 20 сентября. Фото: TUT.BY

Сообщается, что в центре Минска находится бронетехника и водометы, а на крыше резиденции Александра Лукашенко протестующие заметили снайперов.

В результате жестких действий милиции в Беларуси 20 сентября было задержено несколько десятков человек.

Как сообщали Українські новини, Лукашенко заявил, что Украина вместе с другими странами готовят уничтожение Беларуси.

Также ранее на протестах в Беларуси уже стреляли в воздух и применяли водометы.

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