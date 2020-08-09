Сегодня в Беларуси начались президентские выборы

9 августа в Беларуси начались шестые за все время независимости выборы президента в то время, как на досрочном голосовании, которое состоялось 4-8 августа, проголосовали треть избирателей. Голосование в стране началось в 8:00 утра, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси, передают Українські Новини.

Как сообщает ЦИК, для голосования было создано 44 участки за границей.

В 2020 году на пост главы государства зарегистрировано 5 кандидатов – супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского – Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, лидер движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Громада" Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее Українські Новини сообщали, на российско-белорусской границе задержали исполнительного директора общественного движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова и еще двух членов этой организации, которые ехали наблюдать за выборами в Беларуси.

Также в Беларуси отменили концерты местных и зарубежных звезд в нескольких крупных городах из-за грядущих выборов президента страны.