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13 жовтня 2020, вівторок, 14:49 8
Зовнішня політика 2020-10-13T16:15:02+03:00
Українські Новини
Україна розгляне можливість введення санкцій проти Лукашенка після рішення ЄС, - Кулеба

Україна розгляне можливість введення санкцій проти Лукашенка після рішення ЄС, - Кулеба

Елена Новикова
Олександр Лукашенко, інавгурація, санкції проти Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: TUT.BY
Олександр Лукашенко. Фото: TUT.BY

Україна розгляне питання можливого введення санкцій проти оголошеного Центральною виборчою комісією Білорусі Президентом Олександра Лукашенка після прийняття відповідного рішення Європейським Союзом.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.

"З першого дня початку цієї кризи наша позиція щодо Білорусі послідовна і чітка. Ми приєдналися до відповідних заяв Європейського Союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були введені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, то ми будемо діяти за узгодженим алгоритмом: спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання приєднання до них ", - відповів він.

З початку жовтня Євросоюз ввів санкції проти 40 білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію президентських виборів і придушення протестів.

12 жовтня ЄС висловив готовність розширити санкції, в тому числі та безпосередньо на Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, 9 серпня в Білорусі пройшли вибори Президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний глава держави Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Сотні тисяч людей в Білорусі продовжують виходити на акції протесту, в ході зіткнень з правоохоронцями десятки тисяч були затримані, є поранені та померлі.

23 вересня Адміністрація Президента Білорусі повідомила, що відбулася церемонія інавгурації Лукашенка, хоча ця обставина не була анонсована і не транслювалося в прямому ефірі.

Україна вважає, що таємна "інавгурація" Лукашенко не означає його визнання легітимним Президентом Білорусі.

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