Сегодня последний день учебы в школах перед досрочными осенними каникулами

13 октября – последний учебный день перед досрочными осенними каникулами. Фото: vv-hotel.com

13 октября – последний учебный день перед досрочными осенними каникулами. Фото: vv-hotel.com

Сегодня, 13 октября, в школах пройдет последний учебный день перед досрочными осенними каникулами. Об этом сообщают Українські Новини.

Так, ранее Министерство образования и науки рекомендовало установить каникулы во всех заведениях общего среднего образования с 15 по 30 октября.

В среду, 14 октября, украинцы отметят ежегодный государственный праздник – День защитника Украины, в честь которого правительством предусмотрен официальный выходной.

Таким образом сегодня, 13 октября, для школьников будет последним учебным днем перед осенними каникулами.

Как сообщали Українські новини, ранее, до решения о досрочных осенних каникулах, Минобразования просило перевести детей на "дистанционку" на 2 недели.

Также сообщалось, что вузы намерены перевести студентов на дистанционное обучение.

Кроме того, в Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции.

Также в ближайшее время студентов-медиков могут отправить в больницы для оказания помощи врачам в лечении заболевших коронавирусной инфекцией.

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