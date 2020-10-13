подписаться на рассылку
28 28.41
32.9 33.5
˟
13 октября 2020, вторник, 05:20 73
Общество 2020-10-13T05:20:01+03:00
Українські Новини
Сегодня последний день учебы в школах перед досрочными осенними каникулами

Сегодня последний день учебы в школах перед досрочными осенними каникулами

Александр Савич
Школа, Школьники, Каникулы, осенние каникулы
13 октября – последний учебный день перед досрочными осенними каникулами. Фото: vv-hotel.com
13 октября – последний учебный день перед досрочными осенними каникулами. Фото: vv-hotel.com

Сегодня, 13 октября, в школах пройдет последний учебный день перед досрочными осенними каникулами. Об этом сообщают Українські Новини. 

Так, ранее Министерство образования и науки рекомендовало установить каникулы во всех заведениях общего среднего образования с 15 по 30 октября.

В среду, 14 октября, украинцы отметят ежегодный государственный праздник – День защитника Украины, в честь которого правительством предусмотрен официальный выходной.

Таким образом сегодня, 13 октября, для школьников будет последним учебным днем перед осенними каникулами.

Как сообщали Українські новини, ранее, до решения о досрочных осенних каникулах, Минобразования просило перевести детей на "дистанционку" на 2 недели.

Также сообщалось, что вузы намерены перевести студентов на дистанционное обучение.

Кроме того, в Черкасской области учебные заведения целого района закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции.

Также в ближайшее время студентов-медиков могут отправить в больницы для оказания помощи врачам в лечении заболевших коронавирусной инфекцией.

Больше новостей о: Школа Школьники Каникулы осенние каникулы

У мэра Кличко нашли решение проблемы с нехваткой м...
В Харьковской области учительница ударила ребенка ...
Минобразования рекомендует отправить школьников на...
Киев рекомендует школам перенести осенние каникулы...
В Киеве после выходных одну школу закрыли, еще 18 классов перевели на "дистанционку"
В Одессе всех школьников отправят на неделю дистанционного обучения из-за коронавируса
Новости
Пенсионеры. Фото: Pixabay
Пенсию можно назначить, не выходя из дома. Подробная инструкция 05:15 Инфографика
Пенсии. Фото: Pixabay
Половина украинцев могут остаться без пенсий. Каких требований к стажу стоит ожидать к 2027 05:15 Инфографика
Доллар дешевеет. Официальный курс валют на сегодня и среду 05:00
Через неделю в Украину поступит лекарство от коронавируса, – Степанов 00:11
Завтра Минздрав предложит Кабмину ввести более жесткие карантинные меры в стране 23:52
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
больше новостей
В харьковском метро сократят интервал между поездами из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok