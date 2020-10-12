В то время как в Украине за минувшие сутки произошел значительный спад заболеваемости коронавирусом, уже в ближайшее время студентов-медики могут отправить в больницы для оказания помощи врачам в лечении заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, еще летом 2020 года в силу вступили соответствующие законодательные изменения, согласно которым учащиеся медицинских высших учебных заведений могут привлекаться к работе в клиниках.

"Привлекаем интернов и студентов старших курсов медицинских вузов к работе в инфекционных отделениях. Я уверен, что под наблюдением опытных врачей наши молодые специалисты смогут оказывать квалифицированную помощь", - написал Радуцкий.

По его словам, уже долгое время существуют специальные протоколы лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, поэтому у студентов и интернов не должно возникнуть трудностей в оказании медицинской помощи заболевшим.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса власти Харьковской области приняли решение привлечь интернов для помощи врачам, которые работаю с коронавирусными пациентами.

Также сообщалось, что 21 июля 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет ученым, интернам и преподавателям-медикам оказывать помощь в больницах.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что врачи-интерны станут получать зарплату с первого года обучения.

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