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12 октября 2020, понедельник, 10:24 88
Общество 2020-10-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
На этой неделе украинцев ждет три выходных

На этой неделе украинцев ждет три выходных

Анна Рудык
День защитника Украины, выходные в октябре, выходные в октябре 2020
Флаг Украины. фото: pixabay
Флаг Украины. фото: pixabay

На этой неделе украинцев ждет дополнительный выходной в связи с государственным праздником. Українські Новини расскажут, какие дни отдыха предусмотрены на этой неделе.

Так, в среду, 14 октября, украинцы отметят ежегодный государственный праздник - День защитника Украины, в честь которого правительство предусмотрело официальный выходной. 

Таким образом, отдыхать украинцы будут на этой неделе 14 (среда), 17 и 18 октября (суббота и воскресенье).

Отметим, что в Украине 14 октября также отмечается День украинского казачества. А православные христиане в этот день празднуют Покров Пресвятой Богородицы, который является одним из 12 великих церковных праздников в году.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют, что первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре.

Также зимой 2020-2021 в Украине ожидается теплая погода с непродолжительными периодами морозов. 

Тем временем климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.

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