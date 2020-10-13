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13 жовтня 2020, вівторок, 05:20 4
Суспільство 2020-10-13T05:30:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні останній день навчання в школах перед достроковими осінніми канікулами

Сьогодні останній день навчання в школах перед достроковими осінніми канікулами

Александр Савич
Міністерство освіти України, Міносвіти, Навчання, навчання в школі, осінні канікули, Коронавірус
13 жовтня - останній навчальний день перед достроковими осінніми канікулами. Фото: vv-hotel.com
13 жовтня - останній навчальний день перед достроковими осінніми канікулами. Фото: vv-hotel.com

Сьогодні, 13 жовтня, останній навчальний день у школах перед достроковими осінніми канікулами. Про це повідомляють Українські Новини. 

Так, раніше Міністерство освіти і науки рекомендувало встановити канікули у всіх закладах загальної середньої освіти з 15 по 30 жовтня.

У середу, 14 жовтня, українці відзначать щорічне державне свято — День захисника України, з нагоди чого урядом передбачено офіційний вихідний.

Таким чином сьогодні, 13 жовтня, для школярів буде останнім навчальним днем ​​перед осінніми канікулами.

Як повідомляли Українські новини, раніше, до рішення про дострокові осінні канікули, Міносвіти просило перевести дітей на "дистанційку" на 2 тижні.

Також повідомлялося, що виші мають намір перевести студентів на дистанційне навчання.

Крім того, в Черкаській області навчальні заклади цілого району закрили на карантин через коронавірусну інфекцію.

Також найближчим часом студентів-медиків можуть відправити в лікарні для надання допомоги лікарям в лікуванні хворих на коронавірусну інфекцію.

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