Сьогодні останній день навчання в школах перед достроковими осінніми канікулами

13 жовтня - останній навчальний день перед достроковими осінніми канікулами. Фото: vv-hotel.com

13 жовтня - останній навчальний день перед достроковими осінніми канікулами. Фото: vv-hotel.com

Сьогодні, 13 жовтня, останній навчальний день у школах перед достроковими осінніми канікулами . Про це повідомляють Українські Новини.

Так, раніше Міністерство освіти і науки рекомендувало встановити канікули у всіх закладах загальної середньої освіти з 15 по 30 жовтня.

У середу, 14 жовтня, українці відзначать щорічне державне свято — День захисника України, з нагоди чого урядом передбачено офіційний вихідний.

Таким чином сьогодні, 13 жовтня, для школярів буде останнім навчальним днем ​​перед осінніми канікулами.

Як повідомляли Українські новини, раніше, до рішення про дострокові осінні канікули, Міносвіти просило перевести дітей на "дистанційку" на 2 тижні.

Також повідомлялося, що виші мають намір перевести студентів на дистанційне навчання.

Крім того, в Черкаській області навчальні заклади цілого району закрили на карантин через коронавірусну інфекцію.

Також найближчим часом студентів-медиків можуть відправити в лікарні для надання допомоги лікарям в лікуванні хворих на коронавірусну інфекцію.

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