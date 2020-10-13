Сьогодні останній день навчання в школах перед достроковими осінніми канікулами

Сьогодні, 13 жовтня, останній навчальний день у школах перед достроковими осінніми канікулами. Про це повідомляють Українські Новини. Так, раніше Міністерство освіти і науки рекомендувало встановити канікули у всіх закладах загальної середньої освіти з 15 по 30 жовтня. У середу, 14 жовтня, українці відзначать щорічне державне свято — День захисника України, з нагоди чого урядом передбачено офіційний вихідний. Таким чином сьогодні, 13 жовтня, для школярів буде останнім навчальним днем перед осінніми канікулами. Як повідомляли Українські новини, раніше, до рішення про дострокові осінні канікули, Міносвіти просило перевести дітей на "дистанційку" на 2 тижні. Також повідомлялося, що виші мають намір перевести студентів на дистанційне навчання. Крім того, в Черкаській області навчальні заклади цілого району закрили на карантин через коронавірусну інфекцію. Також найближчим часом студентів-медиків можуть відправити в лікарні для надання допомоги лікарям в лікуванні хворих на коронавірусну інфекцію.