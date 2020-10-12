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12 октября 2020, понедельник, 15:25 1261
Происшествия 2020-10-12T16:00:02+03:00
Українські Новини
В Черкасской области горел мужской монастырь УПЦ

В Черкасской области горел мужской монастырь УПЦ

Константин Долгий
Пожар, Черкасская область, Монастырь, Возгорание, УПЦ, ГосЧС Украины
Фото с места пожара вблизи мужского монастыря. Фото: ГосЧС в Черкасской области
Фото с места пожара вблизи мужского монастыря. Фото: ГосЧС в Черкасской области

В то время в Харьковской области пограничники ликвидировали возгорание, которое перекинулось с территории Российской Федерации, в Черкасской области пожар до основания разрушил хозяйственное здание Свято-Онуфриевского мужского монастыря Украинской православной церкви.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Инцидент произошел в населенном пункте Чубовка Черкасской области в субботу, 10 октября. По имеющейся информации, огонь охватил хозяйственную постройку на территории монастыря.

По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили, что огнем охвачено деревянное здание вблизи монастыря. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра.

Спасателям удалось оперативно локализовать и ликвидировать пожар, однако здание было уничтожено до основания.

Предварительной версией возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем. Сотрудники полиции устанавливают виновника происшествия.

Как сообщали Українські Новини, 12 октября в Мукачево Закарпатской области произошел масштабный пожар, который охватил здание лыжной фабрики.

Также сообщалось, что ГосЧС ликвидировали все очаги масштабного лесного пожара, который больше недели бушевал на территории Луганской области.

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