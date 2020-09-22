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22 сентября 2020, вторник, 10:46 211
Политика 2020-09-22T10:46:12+03:00
Українські Новини
Шабунин заявил, что экспертиза подтвердила поджог его дома

Шабунин заявил, что экспертиза подтвердила поджог его дома

Ольга Фандорина
Поджог, Экспертиза, Возгорание, Виталий Шабунин
Дом Шабунина. Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin
Дом Шабунина. Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Пожар, который произошел в доме главы правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина был вызван умышленным поджогом. Об этом активист сообщил в Facebook.

В отчете экспертизы также сказано, что пожар начался с крыльца дома активиста. Для этого было использовано вещество, которое легко воспламеняется.

"Получили выводы экспертизы по поводу моего дома — 100% умышленный поджог. Я не имею права разглашать материалы производства нацполиции, поэтому очень прозрачно намекну: к их экспертизе у меня претензий нет", - заявил активист.

Напомним, 23 июля Шабунин заявил о поджоге его дома. В результате возникшего пожара сгорело 70 кв. м крыши. Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога дома Шабунина.

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