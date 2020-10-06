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06 октября 2020, вторник, 09:55 561 Карта
Общество 2020-10-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
Синоптики предупредили о сильных порывах ветра. Объявлен первый уровень опасности

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра. Объявлен первый уровень опасности

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Ветер, Штормовое предупреждение, предупреждение, ГосЧС Украины
Ветер. Фото: Gismeteo
Ветер. Фото: Gismeteo

После прихода в Украину циклона, во вторник, 6 октября, синоптики прогнозируют почти по всей территории страны порывы ветра 15-20 м/с, в связи с этим объявили первый уровень опасности - желтый.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем 6 октября в Украине, кроме западных областей и крайнего востока, порывы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили спасатели.

По Киеву и Киевской области во вторник также порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, 6-8 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник часть Украины накроет дождями. Также придет резкое похолодание.

Ранее синоптики прогнозировали, что первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре.

Также синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. 

Тем временем, над Украиной мощный циклон Brigitte схлестнулся с антициклоном

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