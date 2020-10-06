Синоптики предупредили о сильных порывах ветра. Объявлен первый уровень опасности

После прихода в Украину циклона, во вторник, 6 октября, синоптики прогнозируют почти по всей территории страны порывы ветра 15-20 м\/с, в связи с этим объявили первый уровень опасности - желтый. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр. "Днем 6 октября в Украине, кроме западных областей и крайнего востока, порывы 15-20 м\/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили спасатели. По Киеву и Киевской области во вторник также порывы ветра 15-20 м\/с (І уровень опасности, желтый). Кроме того, 6-8 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Как сообщали Українськi Новини, во вторник часть Украины накроет дождями. Также придет резкое похолодание. Ранее синоптики прогнозировали, что первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре. Также синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. Тем временем, над Украиной мощный циклон Brigitte схлестнулся с антициклоном