Украинские пограничники потушили пожар, который перекинулся с территории России

В то время как спасатели полностью ликвидировали все очаги возгорания в Луганской области, в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) заявили о пожаре, который перекинулся в Украину с территории Российской Федерации.

Как передают Українські Новини, об этом в четверг, 8 октября, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Так, военнослужащие отдела пограничной службы "Дергачи" в Харьковской области зафиксировали продвижение огня с территории России.

С помощью камер наблюдения увидели, как с другой стороны границы образовался пожар, и шквальный ветер раздул огонь по направлению к украинскому населенному пункт Ветеринарное.

Сообщается, что благодаря совместным действиям пограничников и пожарной бригаде ГосЧС пожар удалось локализовать и ликвидировать.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Харьковщине по вине местных жителей начался пожар, из-за которого местные власти готовили эвакуацию целого населенного пункта.

Также сообщалось, что в конце сентября на территории Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожар.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости