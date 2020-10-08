Украинские пограничники потушили пожар, который перекинулся с территории России

В то время как спасатели полностью ликвидировали все очаги возгорания в Луганской области, в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) заявили о пожаре, который перекинулся в Украину с территории Российской Федерации. Как передают Українські Новини, об этом в четверг, 8 октября, сообщила пресс-служба ГПСУ. Так, военнослужащие отдела пограничной службы "Дергачи" в Харьковской области зафиксировали продвижение огня с территории России. С помощью камер наблюдения увидели, как с другой стороны границы образовался пожар, и шквальный ветер раздул огонь по направлению к украинскому населенному пункт Ветеринарное. Сообщается, что благодаря совместным действиям пограничников и пожарной бригаде ГосЧС пожар удалось локализовать и ликвидировать. Как сообщали Українські Новини, ранее на Харьковщине по вине местных жителей начался пожар, из-за которого местные власти готовили эвакуацию целого населенного пункта. Также сообщалось, что в конце сентября на территории Донецкой области вспыхнул масштабный лесной пожар.