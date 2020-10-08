Спасатели ликвидировали все очаги пожаров в Луганской области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала все 10 очагов пожаров в Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини. "8 октября в 8:30 пожар ячейки №1 вблизи с. Смолянинове Новоайдарского района ликвидирован. Итак, по состоянию на 8:30 8 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 10 ячеек ликвидированы", - сказано в нем. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га. Авиацией ГосЧС 7 октября совершено 29 сбросов, 58 тонн воды (с начала тушения 617 сбросов, 1 964 тонны воды). В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек. Кроме этого пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГосЧС). Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Всего к тушению были привлечены около 1 130 человек и 274 единиц техники, из них от ГосЧС - более 360 человек и 82 единиц техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Полтавская и Харьковская области), в том числе 2 вертолета ГосЧС. Как сообщали Українськi Новини, масштабные лесные пожары в Луганской области начались 30 сентября. В пожарах в Луганской области погибли уже 11 человек