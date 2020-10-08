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08 октября 2020, четверг, 10:29 121
Силовые структуры 2020-10-08T11:30:03+03:00
Українські Новини
Спасатели ликвидировали все очаги пожаров в Луганской области

Спасатели ликвидировали все очаги пожаров в Луганской области

Надежда Комендантова
Пожар, Спасатели, ГосЧС, пожар в Луганской области
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала все 10 очагов пожаров в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"8 октября в 8:30 пожар ячейки №1 вблизи с. Смолянинове Новоайдарского района ликвидирован. Итак, по состоянию на 8:30 8 октября из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 10 ячеек ликвидированы", - сказано в нем.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Авиацией ГосЧС 7 октября совершено 29 сбросов, 58 тонн воды (с начала тушения 617 сбросов, 1 964 тонны воды).

В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек.

Кроме этого пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГосЧС).

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Всего к тушению были привлечены около 1 130 человек и 274 единиц техники, из них от ГосЧС - более 360 человек и 82 единиц техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Полтавская и Харьковская области), в том числе 2 вертолета ГосЧС.

Как сообщали Українськi Новини, масштабные лесные пожары в Луганской области начались 30 сентября.

В пожарах в Луганской области погибли уже 11 человек

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