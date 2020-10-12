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12 жовтня 2020, понеділок, 15:25 8
Події 2020-10-12T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Черкаській області горів чоловічий монастир УПЦ

У Черкаській області горів чоловічий монастир УПЦ

Константин Долгий
УПЦ КП, пожежа, Свято-Покровський чоловічий монастир
Фото з місця пожежі поблизу чоловічого монастиря. Фото: ГосЧС в Черкаській області
Фото з місця пожежі поблизу чоловічого монастиря. Фото: ГосЧС в Черкаській області

У той час в Харківській області прикордонники ліквідували загоряння, яке перекинулося з території Російської Федерації, в Черкаській області пожежа дощенту зруйнувала господарську будівлю Свято-Онуфріївського чоловічого монастиря Української православної церкві.

Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні пресслужби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Інцидент стався в населеному пункті Чубівка Черкаської області в суботу, 10 жовтня. За наявною інформацією, вогонь охопив господарську споруду на території монастиря.

По прибуттю на місце події рятувальники виявили, що вогнем охоплено дерев'яну будівлю поблизу монастиря. Площа спалаху склала 32 квадратних метрів.

Рятівникам вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати пожежу, однак будівля була знищена.

Попередньою версією виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем. Співробітники поліції встановлюють винуватця.

Як повідомляли Українські Новини, 12 жовтня в Мукачеві Закарпатської області сталася масштабна пожежа, яка охопила будівлю лижної фабрики.

Також повідомлялося, що ДержНС ліквідували всі осередки масштабної лісової пожежі, яка понад тиждень вирував на території Луганської області.

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