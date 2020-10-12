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12 октября 2020, понедельник, 13:44 460
Происшествия 2020-10-12T13:44:55+03:00
Українські Новини
На Закарпатье горела лыжная фабрика. Пожар тушили три часа

На Закарпатье горела лыжная фабрика. Пожар тушили три часа

Кира Молчанова
Ужгород, Пожар, Закарпатье, ГСЧС
Пожар на лыжной фабрике
Пожар на лыжной фабрике "Тиса". Фото: пресс-служба ГСЧС

В Мукачево Закарпатской области, где спасатели предупреждали о повышенной пожарной опасности, случился масштабный пожар в одном из цехов на территории лыжной фабрики "Тиса".

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Пожар случился в ночь на 12 октября. О нем стало известно около 2 часов ночи. Огнем была охвачена крыша одноэтажного здания производственного цеха со складским помещением общей площадью 20 тысяч квадрытных метров.

Пожарным понадобилось 3 часа, чтобы уменьшить площадь пожара до 9 тысяч "квадратов" и не дать огню распространиться.

В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Пожар тушили 127 человек и 17 единиц техники.

Пожар на лыжной фабрике Пожар на лыжной фабрике "Тиса". Фото: пресс-служба ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 9 октября, в Харькове в многоэтажном жилом доме вспыхнул пожар, который позже распространился на крышу. В результате погиб один человек.

В августе в Харькове в девятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Батицкого, 22 случился пожар в одной из квартир, в результате которого погиб один мужчина, а еще 13 человек эвакуировали.

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