На Закарпатье горела лыжная фабрика. Пожар тушили три часа

В Мукачево Закарпатской области, где спасатели предупреждали о повышенной пожарной опасности, случился масштабный пожар в одном из цехов на территории лыжной фабрики "Тиса".

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Пожар случился в ночь на 12 октября. О нем стало известно около 2 часов ночи. Огнем была охвачена крыша одноэтажного здания производственного цеха со складским помещением общей площадью 20 тысяч квадрытных метров.

Пожарным понадобилось 3 часа, чтобы уменьшить площадь пожара до 9 тысяч "квадратов" и не дать огню распространиться.

В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Пожар тушили 127 человек и 17 единиц техники.

Пожар на лыжной фабрике "Тиса". Фото: пресс-служба ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 9 октября, в Харькове в многоэтажном жилом доме вспыхнул пожар, который позже распространился на крышу. В результате погиб один человек.

В августе в Харькове в девятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Батицкого, 22 случился пожар в одной из квартир, в результате которого погиб один мужчина, а еще 13 человек эвакуировали.

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