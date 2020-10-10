Доллар дешевеет. Официальный курс валют на выходные

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 октября, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 октября, на 3,99 коп. до 28,3240 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,5382 1 доллар США 28,2836 1 швейцарский франк 30,8167 10 иен 2,6691 10 российских рублей 3,6545 1 евро 33,2799

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 октября, на 7,38 коп. до 28,2098 гривен к доллару, в то время, как после шестинедельного роста доллар в обменных пунктах киевских банков начал падать.

Ранее сообщалось о том, что эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 9 коп. в пятницу снизился на 1 коп. до 28,24 UAH/USD.

Также эксперты ожидают курс в октябре 28,30-28,40 гривен к доллару.

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