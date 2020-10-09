Гривна снова укрепилась. Курс НБУ на понедельник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 октября, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD, в то время, как после шестинедельного роста доллар в обменниках начал падать.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 октября, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,4936 1 доллар США 28,2098 1 швейцарский франк 30,8912 10 иен 2,6634 10 российских рублей 3,6596 1 евро 33,2791

Как сообщали Українські Новини, 9 октября курс продажи доллара для платежных карт понизился по сравнению с 8 октября на 8,50 коп. до 28,3886 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,90 коп. до 28,0610 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что, по словам директора казначейства Идея Банка Ярослава Кабина, ожидаемый курс в октябре 28,30-28,40 UAH/USD.

Кроме того, курс доллара может снова перейти психологическую отметку.

Таже перед выходными доллар и евро снова обвалились.

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