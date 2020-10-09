Официальный курс валют на сегодня и выходные: доллар начал дешеветь

И пока украинцы продолжают сдавать валюту, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9-11 октября, на 4,04 коп. до 28,2836 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 октября, на 3,99 коп. до 28,3240 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,5382 1 доллар США 28,2836 1 швейцарский франк 30,8167 10 иен 2,6691 10 российских рублей 3,6545 1 евро 33,2799



Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса доллара до конца 2020 года. В ближайшие пару недель ожидается курс доллара 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD.



Также курс доллара в Украине может снова перейти психологическую отметку в 29 гривен за доллар.



Тем временем международные резервы в сентябре резко сократились. В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.





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