Долар дешевшає. Офіційний курс валют на вихідні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 4,04 коп. до 28,2836 UAH/USD , що встановлюється ним на 9-11 жовтня .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 жовтня, на 3,99 коп. до 28,3240 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,5382 1 долар США 28,2836 1 швейцарський франк 30,8167 10 ієн 2,6691 10 російських рублів 3,6545 1 євро 33,2799

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 знизився у порівнянні з 7 жовтня на 2,64 коп. до 28,4736 UAH/USD.

Тим часом міжнародні резерви у вересні різко скоротилися. У вересні вони зменшилися на 8,7% з урахуванням проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

Крім того, Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

Також курс долара в Україні може знову перейти психологічну позначку в 29 гривень за долар.







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