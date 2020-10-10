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10 жовтня 2020, субота, 05:00 5
Фінанси 2020-10-10T05:15:02+03:00
Українські Новини
Долар дешевшає. Офіційний курс валют на вихідні

Долар дешевшає. Офіційний курс валют на вихідні

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 4,04 коп. до 28,2836 UAH/USD, що встановлюється ним на 9-11 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 8 жовтня, на 3,99 коп. до 28,3240 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,5382
1 долар США 28,2836
1 швейцарський франк 30,8167
10 ієн 2,6691
10 російських рублів 3,6545
1 євро 33,2799

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 знизився у порівнянні з 7 жовтня на 2,64 коп. до 28,4736 UAH/USD.

Тим часом міжнародні резерви у вересні різко скоротилися. У вересні вони зменшилися на 8,7% з урахуванням проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

Крім того, Мінекономіки прогнозує зниження економіки в разі посилення карантину.

Також  курс долара в Україні може знову перейти психологічну позначку в 29 гривень за долар


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