После шестинедельного роста доллар в обменниках начал падать

Со 2 по 9 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 9,97 коп. до 28,3570 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,14 коп. до 28,1234 UAH/USD после шестинедельного роста.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 4,39 коп. до 32,8674 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,22 коп. до 33,3491 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 25 сентября по 2 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 8,90 коп. до 28,4567 UAH/USD, курс покупки повысился на 9,35 коп. до 28,2448 UAH/USD, повышаясь шестую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 9 октября 28,1234 28,3570 32,8674 33,3491 3,2700 3,7900 По сравнению с 2 октября -0,1214 -0,0997 -0,0439 -0,0422 -0,0300 0,0300

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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