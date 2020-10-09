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09 октября 2020, пятница, 12:08 95
Финансы 2020-10-09T12:13:54+03:00
Українські Новини
После шестинедельного роста доллар в обменниках начал падать

После шестинедельного роста доллар в обменниках начал падать

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара начал падать
Курс доллара начал падать

Со 2 по 9 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 9,97 коп. до 28,3570 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,14 коп. до 28,1234 UAH/USD после шестинедельного роста.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 4,39 коп. до 32,8674 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,22 коп. до 33,3491 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 25 сентября по 2 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 8,90 коп. до 28,4567 UAH/USD, курс покупки повысился на 9,35 коп. до 28,2448 UAH/USD, повышаясь шестую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 9 октября

28,1234

28,3570

32,8674

33,3491

3,2700

3,7900

По сравнению с 2 октября

-0,1214

-0,0997

-0,0439

-0,0422

-0,0300

0,0300

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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