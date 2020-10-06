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06 октября 2020, вторник, 05:50 1647
Экономика 2020-10-06T05:50:01+03:00
Українські Новини
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года

Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Доллар, Девальвация, курс доллара, прогноз курса доллара, Девальвация гривны
Курс гривны
Курс гривны

И пока Нацбанк продолжает понижать официальный курс гривны, ожидаемый курс в октябре 28,30-28,40 UAH/USD. 

Об этом Українським Новинам рассказал директор казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

"Сейчас спрос на валюту и соответственно рост курса формируют психологические факторы. Нацбанк не против плавной девальвации гривны, но без резких перекосов в ту или иную сторону. Мы постепенно выходим на плановые показатели курса, заложенные в бюджете", - пояснил он причины девальвации. 

Кроме этого, Кабин добавил, что неопределенность по сотрудничеству с МВФ, большой дефицит бюджета толкают участников рынка к активной покупке валюты в ожидании дальнейшей девальвации.

НБУ регулярно выходит на рынок с продажей валюты, но с каждым днем курс продажи все выше и выше.

"Поэтому в ближайшие пару недель мы ожидаем на курс 28,30-28,40, а до конца года 28,30-28,70 UAH/USD", - подчеркнул банкир.

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко в свою очередь сообщила, что было ожидаемо, что с наступлением осени курс начнет расти.

"В это время традиционно усиливается спрос на валюту, и начинается сезонный рост курса. Торговый баланс ушел в дефицит в июле, в августе он расширился. Пока дефицит относительно небольшой, но, тем не менее, внешняя торговля стала фактором оттока валюты. Дефицит валюты на межбанке начал ощущаться уже в конце августа и курс начал расти. Тем не менее в течение трех недель с конца августа Нацбанк продолжал покупать валюту на межбанке, приобретя за этот период 100 млн долларов", - сказала она.

По данным Ахтырко, такие интервенции и так на растущем рынке создали дополнительное девальвационное давление и вероятно только усилили девальвационные ожидания среди участников рынка.

Также нельзя не отметить, что в последние недели усилился поток негативных новостей по поводу вероятных проблем с получением очередного транша МВФ.

"Как мы знаем, участники валютного рынка всегда чутко реагируют на новости по поводу возможных проблем с международным финансированием. Вероятно, это тоже повлияло на рост курса. На данный момент явных факторов для возврата курса на уровень середины года нет... Ожидаемый курс в октябре 28,3-28,4 UAH/USD", - подчеркнула она.

Как сообщали Українські Новини, курс доллара может снова перейти психологическую отметку

Кроме того, в сентябре доллар в обменниках подорожал на 80 копеек

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