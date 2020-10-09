Перед выходными гривна на межбанке просела

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 9 коп. в пятницу снизился на 1 коп. до 28,24 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,22-28,25 UAH/USD, затем котировки снизились до 28,17-28,19 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,23-28,25 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,95% с 23,74 UAH/USD до 28,24 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 октября, на 7,38 коп. до 28,2098 UAH/USD,

Ранее сообщалось о том, что после шестинедельного роста доллар в обменных пунктах киевских банков начал падать.

Кроме того, эксперты ожидают курс в октябре 28,30-28,40 UAH/USD.

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