Эксперты дали прогноз курса доллара на 2021 год: стоит ли запасаться американской валютой

В то время как аналитик уверен, что отметка в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре, в Украине курс валют в 2021 году достигнет более 30 гривен за доллар. Такой прогноз дают различные эксперты.

Как пишет сайт ТСН.ua.

По данным аналитика Alpari Максима Пархоменко, итогом прошедшей недели (28 сентября — 4 октября, — ред.) Стало снижение курса гривны на межбанке на 15 копеек: до 28.38 гривен за доллар. Утром 5 октября на открытии торгов гривна была уже на отметке в 28.40.

"По итогам прошедшей недели купить доллары мы можем в среднем за 28.35-28.45 гривен, продать за 28.10-28.20. В итоге за неделю зеленый прибавил в цене на около 10 копеек", — рассказывает Пархоменко.

По его мнению, на этой неделе (5 октября — 11 октября, — ред.) Снижение курса гривны будет продолжаться. "НБУ не замедляет темпы падения гривны, а условий, которые могли бы развернуть движение курса, на горизонте нет. Поэтому мы вполне можем легко сохранить текущую динамику, к концу недели превысить уровень в 28.50 гривен за доллар", — говорит аналитик.

Директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин также считает, что курс гривны будет снижаться. И на это влияют несколько факторов: смена руководства Нацбанка, действия правительства и влияние олигархов. А вот местные выборы никак на курс не будут влиять, убежден эксперт.

"МВФ был заинтересован в удержании курса, поскольку это стабильность золотовалютного резерва и гарантия того, что Украина сможет рассчитываться как по внешним, так по внутренним долгам. Сейчас мы видим, что и правительство, и новое руководство Нацбанка не заинтересованы в этом, поскольку идет жесткая трата золотовалютного резерва. И такими темпами к весне мы будем иметь больше 30 гривен за доллар", — прогнозирует Баронин.

А это, как он отметил, повлияет на жизнь обычных граждан, так произойдет резкое повышение цен. "Закупка импорта — валюта оплата за газ — это тоже валюта. Все цены поползут вверх. Как только курс пойдет резко вверх, он вызовет обвал, поскольку все начнут страховаться. Бизнес начнет закладывать большую цену, чтобы застраховать прибыль. И даже люди, не предприниматели, будут пытаться страховать зарплаты и сбережения, скупая валюту. Мы это проходили в 2013 году. и это приводило к тому, что курс резко рос", — рассказал Анатолий Баронин.

По его данным, с начала этого года курс вырос уже на 18 процентов. "Мы шли к отметке в 30 гривен за доллар с тех пор, как Крым оккупировали, начались военные действия. Экономику просаживали. Сейчас рынок более-менее перенастроенный. Но то, что происходит с курсом — следствие саботажа, поскольку тратить золотовалютный резерв сейчас, в условиях, когда нужно отдавать долги, — это вредительство. Это все скажется на обычных украинцах, которые будут ходить в магазины, получать зарплату", — уверен аналитик.

По его мнению, основная причина роста курса валют — влияние олигархов на политику Нацбанка и правительство. "Сейчас МВФ практически не влияет на Нацбанк. Достаточно страшно за будущее экономики", — говорит Баронин.

Другой эксперт, управляющий партнер инвесткомпании Capital Times Найман Эрик тоже считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен. "Один из факторов — большой бюджетный дефицит", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года.

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