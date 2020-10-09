Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк заразился коронавирусом

Известный украинский певец, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом, который за последние сутки выявили почти у 340 тыс. человек по всему миру. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook вчера, 8 октября.

Так, Хлывнюк отметил, что его самочувствие можно сравнить с самочувствием при сильной простуде.

"Чувствую себя как при сильной простуде. Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя", – написал Хлывнюк.

Как сообщали Українські Новини, в прямом эфире пятого выпуска шоу Танці з зірками стало известно, что популярный украинский певец Олег Винник и его партнер хореограф Алена Шоптенко заразились коронавирусом. Из-за болезни они вынуждены были пропустить пятый эфир и ушли на самоизоляцию.

Также известная телеведущая Ольга Фреймут заболела коронавирусной болезнью.

Ранее два игрока киевского "Динамо" заболели коронавирусом. Инфицированы форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух.

Тем временем известная украинская певица Камалия Захур заявила, что вся ее семья заразилась коронавирусом.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости