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09 октября 2020, пятница, 08:59 146
Жизнь 2020-10-09T09:07:08+03:00
Українські Новини
Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк заразился коронавирусом

Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк заразился коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у звезды, Группа
Андрей Хлывнюк. Фото: Андрей Хлывнюк/Фейсбук
Андрей Хлывнюк. Фото: Андрей Хлывнюк/Фейсбук

Известный украинский певец, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом, который за последние сутки выявили почти у 340 тыс. человек по всему миру. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook вчера, 8 октября.

Так, Хлывнюк отметил, что его самочувствие можно сравнить с самочувствием при сильной простуде.

"Чувствую себя как при сильной простуде. Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя", – написал Хлывнюк.

Как сообщали Українські Новини, в прямом эфире пятого выпуска шоу Танці з зірками стало известно, что популярный украинский певец Олег Винник и его партнер хореограф Алена Шоптенко заразились коронавирусом. Из-за болезни они вынуждены были пропустить пятый эфир и ушли на самоизоляцию. 

Также известная телеведущая Ольга Фреймут заболела коронавирусной болезнью.

Ранее два игрока киевского "Динамо" заболели коронавирусом. Инфицированы форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух.

Тем временем известная украинская певица Камалия Захур заявила, что вся ее семья заразилась коронавирусом.

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