Ольга Фреймут заболела коронавирусом

Известная телеведущая Ольга Фреймут заболела коронавирусной болезнью, в то же время как стало известно о заболевании Covid-19 у Юлии Тимошенко.

Об этом сообщила сама ведущая в Instagram.

"Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила положительный результат на Covid-19. Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу сообщила всем контактным лицам. Все проекты и работу пока остановила. Спасибо всем за теплые слова поддержки. Храни Вас и Ваши семьи Господь", — написала она.

Фреймут призвала не игнорировать рекомендации Минздрава, носить маски, пользоваться антисептиком и избегать больших скоплений людей.

"Будьте крайне осторожны, ведь вы можете болеть бессимптомно. Коронавирус — это не шутки, он рядом. Будьте здоровыми. Берегите себя и своих родных", — написала ведущая.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве рекордное количество заболевших COVID-19: заразились больше 300 человек.

Ранее два игрока киевского "Динамо" заболели коронавирусом. Инфицированы форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух.

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