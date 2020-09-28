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28 сентября 2020, понедельник, 14:25 1426
Жизнь 2020-09-28T14:30:01+03:00
Українські Новини
Олег Винник заболел Covid-19

Олег Винник заболел Covid-19

Надежда Комендантова
Коронавирус, Олег Винник, коронавирус у звезды
Олег Винник. Фото: Медианяня
Олег Винник. Фото: Медианяня

Двухстороннее воспаление легких. 

В прямом эфире пятого выпуска шоу Танці з зірками стало известно, что популярный украинский певец Олег Винник и его партнер хореограф Алена Шоптенко заразились коронавирусом. Из-за болезни они вынуждены были пропустить пятый эфир и ушли на самоизоляцию. Обращаясь к зрителям пятого эфира Олег Винник сообщил, что врачи диагностировали у него двухстороннюю пневмонию, пишет Новое время. 

Кроме того, Олег Винник и Алена Шоптенко рассказали о своей болезни на своих страницах в социальных сетях.

"Друзья, спасибо всем за вашу искреннюю любовь и поддержку! К сожалению, из COVID-19 мы с Аленой Шоптенко не смогли танцевать для вас. Знаем, как вы нас ждали и благодарим за то, что отдали за нас свои голоса. Болезнь застала неожиданно, пока мы активно лечимся. Берегите себя и будьте здоровы!", — написал Олег Винник.

"Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела ввиду. Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Спасибо вам за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств!", — написала Алена Шоптенко, которая сейчас находится на самоизоляции дома.

Как сообщали Українські Новини, известная телеведущая Ольга Фреймут заболела коронавирусной болезнью.

Ранее два игрока киевского "Динамо" заболели коронавирусом. Инфицированы форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух.

Таже певица Камалия с семьей заразились коронавирусом.

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