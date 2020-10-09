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  • Фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк заразився коронавірусом
09 жовтня 2020, пʼятниця, 08:59 5
Життя 2020-10-09T09:45:02+03:00
Українські Новини
Фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк заразився коронавірусом

Фронтмен гурту "Бумбокс" Хливнюк заразився коронавірусом

Анна Рудык
Бумбокс, Андрій Хливнюк, Пандемія, Пандемія коронавірусу
Андрій Хливнюк. Фото: Андрій Хливнюк/Фейсбук
Андрій Хливнюк. Фото: Андрій Хливнюк/Фейсбук

Відомий український співак, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заразився коронавірусом, який за останню добу виявили майже у 340 тис. осіб у всьому світі. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Facebook вчора, 8 жовтня.

Так, Хливнюк зазначив, що його самопочуття можна порівняти з самопочуттям при сильній застуді.

"Почуваю себе як при сильній застуді. Не хвилюйтеся, будь ласка, і бережіть себе", — написав Хливнюк.

Як повідомляли Українські Новини, в прямому ефірі п'ятого випуску шоу Танці з зірками стало відомо, що популярний український співак Олег Винник і його партнер хореограф Олена Шоптенко заразилися коронавірусом. Через хворобу вони змушені були пропустити п'ятий ефір і пішли на самоізоляцію. 

Крім того, 13 вересня у Львові від COVID-19 помер головний педіатр міста Богдан Остальський, який протягом декількох тижнів вів боротьбу із захворюванням.

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