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09 октября 2020, пятница, 08:29 364
Мир 2020-10-09T09:15:01+03:00
Українські Новини
За последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, Коронавирус в мире, Коронавирус в США, Коронавирус в Индии
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как Минздрав готов развернуть временные госпитали для больных коронавирусом, Всемирная организация здравоохранения за последние сутки зафиксировала новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом в мире. Об этом говорится в отчете на сайте ВОЗ.

Так, сообщается, что за последние сутки было выявлено 338 799 новых случаев коронавируса.

Самую высокую заболеваемость за последние сутки зафиксировали на Американском континенте, где за сутки заразились 122 715 человек. В странах Европы за сутки зафиксировали 96,9 тыс. новых случаев.

На третьем месте Юго-Восточная Азия, в этом регионе выявили 89,6 тыс. зараженных, по данным ВОЗ.

Среди стран самая большая заболеваемость за последние сутки зафиксирована в Индии -  (78,5 тысяч заражений), Бразилии (почти 42 тысячи) и США (почти 39 тысяч).

По данным ВОЗ, в четверг во всем мире было зарегистрировано еще 5 514 смертей, в результате чего общее число погибших достигло 1,05 миллиона.

Как сообщали Українські Новини, ученые отметили важность правильной гигиены рук, выявив новые сроки жизни коронавируса на коже и слизистой.

Также специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) установили, что частицы коронавируса SARS-CoV-2 способны находится в воздухе значительно дольше, чем считалось ранее.

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