У двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус

Два игрока киевского "Динамо" заболели коронавирусом, который в Украине подтвердили у 80 тыс. человек. Инфицированы форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух.

Об этом говорится в сообщении на сайте футбольного клуба.



"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха", - говорится в сообщении.



После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.



Сообщается, что Назария и Романа изолировали от команды, они пройдут двухнедельный карантин.



Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме.



Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ выступили против возвращения болельщиков на стадионы.



Тем временем Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований на 22%.