подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 августа 2020, воскресенье, 22:14 36
Общество 2020-08-09T22:15:18+03:00
Українські Новини
У двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус

У двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Динамо Киев, Коронавирус в Динамо
Динамо (Киев). Фото: Facebook
Динамо (Киев). Фото: Facebook

Два игрока киевского "Динамо" заболели коронавирусом, который в Украине подтвердили у 80 тыс. человек. Инфицированы форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух.

Об этом говорится в сообщении на сайте футбольного клуба.

"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха", - говорится в сообщении. 

После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.

Сообщается, что Назария и Романа изолировали от команды, они пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ выступили против возвращения болельщиков на стадионы

Тем временем Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований на 22%.

Больше новостей о: Коронавирус Динамо Киев Коронавирус в Динамо

Из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения
Независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%
Новости
В Минске перекрыли дорогу. Фото: Telegram/NEXTA
В Беларуси перестали работать сайты крупнейших СМИ 22:33
У двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус 22:14
Из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения 22:09
Выборы в Беларуси. Фото: Тут. BY
Независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16% 21:48
В США заболели коронавирусом более 5 млн человек 21:16
больше новостей
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
Цены на огурцы в Украине подскочили: сколько стоит овощ на рынках 07:00
Пенсии у украинцев забирать не будут: ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров 05:30 Инфографика
Официальный курс. Как укреплялась гривна в течение недели 06:00
Курс доллара будет немного колебаться. Аналитик дал прогноз на ближайшую неделю 05:00
больше новостей
Газ для населения подорожал более чем в полтора раза: как выбрать тариф и сэкономить 05:45 Инфографика
"Батьківщина" решила выдвинуть кандидатом в мэры Киева Кучеренко 12:54
Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера" 19:12
В последний летний уикенд в Киеве пройдет 14-й фестиваль вина и сыра 10:01
Разведка США считает действия Деркача связанными с вмешательством РФ в американские выборы 20:05
больше новостей
Оппозиция Беларуси собирает сегодня ночной митинг, голосование в Минске продолжается
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok