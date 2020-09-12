подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 сентября 2020, суббота, 11:00 351
Жизнь 2020-09-12T11:45:02+03:00
Українські Новини
Певица Камалия с семьей заразились коронавирусом

Певица Камалия с семьей заразились коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, Камалия, коронавирус в Украине, коронавирус у звезды
Камалия с семьей. Фото: Инстаграм/Камалия
Камалия с семьей. Фото: Инстаграм/Камалия

После того, как стало известно о выздоровлении Тимошенко от COVID-19, известная украинская певица Камалия Захур заявила, что вся ее семья заразилась коронавирусом. Об этом артистка написала в своем официальном аккаунте в Instagram.

Так, певица сообщила, что ранее скептически относилась к ситуации с коронавирусом, но старалась придерживаться всех норм карантина.

"Вот и наш дом не прошел Covid-19", - сообщила Камалия своим поклонникам.

Также Камалия отметила, что "эта зараза опасна тем, что многие воспринимают ее сначала как обычную простуду", поэтому сначала люди не предпринимают никаких действий, а продолжают заражать других.

Как сообщали Українські Новини, известная телеведущая Ольга Фреймут заболела коронавирусной болезнью.

Ранее два игрока киевского "Динамо" заболели коронавирусом. Инфицированы форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух.

Тем временем несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

Больше новостей о: Коронавирус Камалия коронавирус в Украине коронавирус у звезды

До конца карантина 50 дней. Какие ограничения дейс...
Подумайте, прежде чем инвестировать в Украину...
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доб...
Ольга Фреймут заболела коронавирусом...
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак
Новости
Зеленский учредил 50 стипендий для спортсменов по неолимпийским видам спорта и их тренеров 12:20
ОПЗЖ обвиняет власти в подготовке фальсификаций на местных выборах на Донбассе 11:50
Сегодня начнутся матчи нового сезона Английской Премьер-лиги. Где смотреть 11:41
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть 11:30
Глава Минфина Марченко в августе получил вдвое меньше своего зама 10:30
больше новостей
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь, — эпидемиолог дал прогноз на осень 18:45
Порт "Южный" может стать локальным Бейрутом из-за буксира "Витязь", – СМИ 17:04 Документ
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом 00:03
Коронавирус не помеха: кого и в каких условиях ожидает осенний призыв-2020 06:40
больше новостей
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Обустраивают новые позиции. СММ ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей 14:42
больше новостей
Советники лидеров "нормандской четверки" договорились о продлении режима прекращения огня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok