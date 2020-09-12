Певица Камалия с семьей заразились коронавирусом

После того, как стало известно о выздоровлении Тимошенко от COVID-19, известная украинская певица Камалия Захур заявила, что вся ее семья заразилась коронавирусом. Об этом артистка написала в своем официальном аккаунте в Instagram.

Так, певица сообщила, что ранее скептически относилась к ситуации с коронавирусом, но старалась придерживаться всех норм карантина.

"Вот и наш дом не прошел Covid-19", - сообщила Камалия своим поклонникам.

Также Камалия отметила, что "эта зараза опасна тем, что многие воспринимают ее сначала как обычную простуду", поэтому сначала люди не предпринимают никаких действий, а продолжают заражать других.

Как сообщали Українські Новини, известная телеведущая Ольга Фреймут заболела коронавирусной болезнью.

Ранее два игрока киевского "Динамо" заболели коронавирусом. Инфицированы форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух.

Тем временем несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

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