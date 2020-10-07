На лечение одного больного коронавирусом в тяжелой форме требуется от 45 тыс. гривен, - Степанов

В то время, как Минздрав хочет внести "Биовен" в протокол лечения коронавируса,

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что затраты на лечение 1 больного коронавирусом в тяжелой форме составляют от 45 тыс. гривен.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"На одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, это сумма от 45 тыс. гривен", - сказал он.

Степанов отметил, что это сумма с учетом зарплаты медработников, которые ухаживают за больным.

Также в эту сумму входит стоимость лекарств, которые закупаются за счет бюджета.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 4753 случая за сутки.

Также эпидемиолог прогнозирует, что коронавирусом будут заражаться по 12 тыс. украинцев в сутки уже в ноябре, а страну ждет жесткий карантин.



Кроме того, количество госпитализированных с коронавирусом снова увеличилось.

Тем временем в Сумской области работу одного из медучреждений изменили для лечения пациентов с COVID-19.



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