На лечение одного больного коронавирусом в тяжелой форме требуется от 45 тыс. гривен, - Степанов

В то время, как Минздрав хочет внести "Биовен" в протокол лечения коронавируса,Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что затраты на лечение 1 больного коронавирусом в тяжелой форме составляют от 45 тыс. гривен. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини. "На одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, это сумма от 45 тыс. гривен", - сказал он. Степанов отметил, что это сумма с учетом зарплаты медработников, которые ухаживают за больным. Также в эту сумму входит стоимость лекарств, которые закупаются за счет бюджета. Как сообщали Українськi Новини, в Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 4753 случая за сутки. Также эпидемиолог прогнозирует, что коронавирусом будут заражаться по 12 тыс. украинцев в сутки уже в ноябре, а страну ждет жесткий карантин. Кроме того, количество госпитализированных с коронавирусом снова увеличилось. Тем временем в Сумской области работу одного из медучреждений изменили для лечения пациентов с COVID-19.