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07 октября 2020, среда, 10:44 188
Общество 2020-10-07T10:45:09+03:00
Українські Новини
В Сумской области работу одного из медучреждений изменили для лечения пациентов с COVID-19

В Сумской области работу одного из медучреждений изменили для лечения пациентов с COVID-19

Константин Долгий
Сумская область, Больница, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса, коронавирус в Сумской области
Больница. Фото: Информатор
Больница. Фото: Информатор

В то время как в Украине снова выявили рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом, в Сумской области работа еще одного медицинского учреждения была перепрофилирована для приема пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом в среду, 7 октября, пишет издание SumyToday.

Так, госпитализацию и лечение людей с COVID-19 стала проводить Глуховская городская больница. По словам директора медицинского учреждения Сергея Носкова, больница стала третьей по Украине, работа которой была специально перепрофилирована.

На данный момент в инфекционном отделении больницы развернуто 26 коек для пациентов с COVID-19, причем две из них уже заняты заболевшими. Медучреждение оборудовано 11 аппаратами искусственной вентиляции легких, а персонал имеет в наличии средства защиты.

"Лечение заболевших коронавирусом будет бесплатным лишь частично. В наличие есть антибиотики, жаропонижающие средства и другие препарата. Однако, при необходимости, некоторые лекарства придется покупать заболевшим и их родственникам", — говорится в сообщении.

Согласно данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавируса в Сумской области было подтверждено 5 885 случаев заражения. Выздоровели 2 067 человек, еще 87 — погибли от осложнений.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Сумской области закрыли на карантин одну из районных станций скорой помощи, где среди работников произошла вспышка коронавируса.

Также сообщалось, что в Сумах коронавирусом заболела работница Сумского апелляционного суда. Это первый случай COVID-19 в данном учреждении.

Кроме того, вспышка COVID-19 произошла среди работников Конотопского горрайонного суда.

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